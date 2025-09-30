Frode fiscale nella grande distribuzione sequestri per quasi 4 milioni di euro

Viterbotoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'hanno chiamata “Operazione Mandorla” e ha portato al sequestro di quasi quattro milioni di euro di beni. Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Viterbo ha eseguito un’indagine, delegata e coordinata dalla Procura della Repubblica di Velletri, nel settore della Grande Distribuzione, a. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

frode - fiscale

