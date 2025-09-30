Friulani bloccati dalle rivolte Madagascar si prepara il ritorno a casa

"Ci stiamo imbarcando in questi minuti sul volo che ci porterà a Parigi: abbiamo raggiunto l'aeroporto senza alcun disagio, superato i controlli di sicurezza e siamo al gate con il decollo confermato a breve". Lo ha fatto sapere, tramite un messaggio audio, all'Ansa, Thomas Cantoni, il friulano. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it