Friulani bloccati dalle rivolte Madagascar si prepara il ritorno a casa

Pordenonetoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Ci stiamo imbarcando in questi minuti sul volo che ci porterà a Parigi: abbiamo raggiunto l'aeroporto senza alcun disagio, superato i controlli di sicurezza e siamo al gate con il decollo confermato a breve". Lo ha fatto sapere, tramite un messaggio audio, all'Ansa, Thomas Cantoni, il friulano. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: friulani - bloccati

friulani bloccati rivolte madagascarChiara, Thomas, Serena e Matteo, i 4 friulani bloccati in Madagascar tornano a casa - Qualche giorno di incertezza, ma la vicenda dei quattro giovani friulani rimasti bloccati in Madagascar si sta concludendo con un sospiro di sollievo. Riporta ilgazzettino.it

Disordini e rivolte interne, cancellati i voli: due coppie friulane bloccate in Madagascar - Due coppie friulane bloccate a Nosy Be in Madagascar: cancellati i voli interni per le proteste ad Antananarivo. Scrive nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Friulani Bloccati Rivolte Madagascar