Fregata a Flotilla | Pronti accogliervi

16.45 La Fregata Alpino della Marina Militare è disponibile ad accogliere ogni persona che manifesti la volontà di lasciare la Flotilla e di trasferirsi a bordo. Così lo Stato Maggiore della Difesa alla Flotilla che sta per raggiungere la zona a rischio nelle acque vicino Gaza. L'ultimo avviso, e dunque l'ultima occasione di salire sulla Fregata, è domani al raggiungimento delle 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza, dove la nave militare si ferma ed è a disposizione per interventi di assistenza e di soccorso delle persone di Flottilla. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it