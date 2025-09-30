Fregata a Flotilla | Pronti accogliervi
16.45 La Fregata Alpino della Marina Militare è disponibile ad accogliere ogni persona che manifesti la volontà di lasciare la Flotilla e di trasferirsi a bordo. Così lo Stato Maggiore della Difesa alla Flotilla che sta per raggiungere la zona a rischio nelle acque vicino Gaza. L'ultimo avviso, e dunque l'ultima occasione di salire sulla Fregata, è domani al raggiungimento delle 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza, dove la nave militare si ferma ed è a disposizione per interventi di assistenza e di soccorso delle persone di Flottilla. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Attacco alla Flotilla, Crosetto: “Ho inviato una fregata della Marina militare in soccorso degli italiani”
Flotilla per Gaza colpita al largo di Creta, Crosetto: "Una fregata italiana in viaggio per soccorrere la spedizione"
Flotilla, colpita nave italiana: equivale ad attacco allo Stato? Cosa dice il diritto internazionale. Crosetto invia fregata in soccorso
Radio1 Rai. . #Flotilla La fregata #Alpino della Marina Militare si fermerà a circa 120 miglia dalle coste della Striscia di #Gaza, cosa che dovrebbe verificarsi mercoledì. Alla flotta Sumud sarà inviato un avviso: proseguire nella navigazione sarà pericoloso. - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, quanto costa la fregata italiana che scorta le navi? A bordo 168 uomini, cannoni e sistema missilistico - La fregata italiana Alpino scorta la Global Sumud Flotilla nel suo viaggio verso Gaza che ha l'obiettivo di rompere il blocco ... Riporta msn.com
Flotilla live tracker, dove si trova adesso? La flotta in Grecia colpita da altri droni. Italia e Spagna inviano fregate a sostegno della missione - Attacchi a ripetizione contro la Global Sumud Flotilla nel cuore della notte, con bombe sonore, droni, spray urticanti e materiale non identificato. Come scrive msn.com