Freeze Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci tra i concorrenti di stasera

Terzo appuntamento con Freeze – Chi Sta Fermo Vince!, il game show – creato dagli stessi ideatori di LOL – Chi ride è fuori – in onda questa sera, martedì 30 settembre, alle 21.20 su Rai 2, condotto da Nicola Savino con Rocío Muñoz Morales. Dall’Auditorium Rai di Napoli, otto celebrità chiuse in una stanza dovranno cercare di restare immobili qualunque cosa accada. Quando Nicola Savino annuncerà il momento “ Freeze “, i concorrenti – divisi in due squadre – dovranno mantenere il controllo di fronte a ogni provocazione: niente sorrisi, nessuna reazione, nessun movimento. A giudicare la loro imperturbabilità ci sarà il “Grande Freezer”, ovvero gli arbitri Mara Maionchi, Ubaldo Pantani (con le sue imitazioni) e, come terza guest star della serata, il telecronista Marco Lollobrigida. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Freeze, Dayane Mello ed Elisabetta Gregoraci tra i concorrenti di stasera

