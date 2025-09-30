Freeze – Chi sta fermo vince | anticipazioni ospiti cast della terza puntata

Freeze – Chi sta fermo vince: anticipazioni, cast, giudici, quante puntate e streaming. Questa sera, martedì 30 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 dall’Auditorium del Centro Produzione Tv di Napoli va in onda la terza puntata di Freeze – Chi sta fermo vince!, il nuovo divertente show di Rai 2 condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni (ospiti, cast e giudici). Freeze è l’adattamento italiano dell’omonimo format giapponese creato dagli stessi ideatori di LOL – Chi ride è fuori. Anche qui, il meccanismo è tanto semplice quanto imprevedibile: otto celebrità chiuse in una stanza si sfidano a restare immobili qualunque cosa accada. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Freeze – Chi sta fermo vince: anticipazioni (ospiti, cast) della terza puntata

In questa notizia si parla di: freeze - fermo

Freeze – Chi sta fermo vince con Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales stasera su Rai2: ospiti e anticipazioni della prima puntata del 16 settembre 2025

Freeze – Chi sta fermo vince con Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales stasera su Rai2: ospiti e anticipazioni della prima puntata del 16 settembre 2025

Rocío Muñoz Morales e Nicola Savino conducono su Rai 2 Freeze – Chi sta fermo vince! Ospiti del 16 settembre

Sono Sergio Friscia Valeria Graci Dayane Mello Ross Francesco Paolantoni Gigi Elisabetta Gregoraci Enrico Melozzi gli sfidanti del terzo appuntamento con #Freeze Chi sta fermo vince! Condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales Martedì 30/9 alle - X Vai su X

In prima serata su Rai 2 il secondo appuntamento con #freeze – Chi sta fermo vince”, il game show condotto da Nicola Savino e Rocío Muñoz Morales - facebook.com Vai su Facebook

Freeze – Chi sta fermo vince: anticipazioni (ospiti, cast) della terza puntata - Chi sta fermo vince: anticipazioni, cast, giudici, quante puntate e streaming della terza puntata in onda stasera, 30 settembre ... Si legge su tpi.it

Il terzo appuntamento di “Freeze – Chi sta fermo vince!” su Rai 2: le anticipazioni - Sono Sergio Friscia, Valeria Graci, Dayane Mello, Ross, Francesco Paolantoni, Gigi, Elisabetta Gregoraci, Enrico Melozzi gli sfidanti del terzo appuntamento con “Freeze – Chi sta fermo vince! Riporta corrierenazionale.it