Freedom Flotilla l’ultima nave in partenza da Otranto | Trasportiamo umanità
OTRANTO – L’augurio gridato a voce alta è di “buon vento” come nello spirito di chi affronta il mare: salpa da Otranto l’equipaggio della nave Conscience della Freedom Flotilla Italia, l’ultima delle tre imbarcazioni ospitate nel porto idruntino (le altre due sono partite nei giorni scorsi), per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Tony Lapiccirella, italiano in missione verso Gaza con la Freedom Flotilla: “Rischieremo, ma siamo pronti”
Freedom Flotilla, la nave Handala parte da Siracusa diretta a Gaza con aiuti umanitari – Video
Freedom Flotilla Coalition ci riprova: la nave Handala è salpata da Siracusa verso Gaza
Incidente della Freedom Flotilla 2010 - Wikipedia - X Vai su X
Nel maggio 2010 un convoglio internazionale di navi, noto come Freedom Flotilla, partì con l'obiettivo di portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. Nella notte tra il 30 e il 31 maggio, le forze speciali israeliane abbordarono la nave più grande della flottig - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla verso Gaza, navi in acque internazionali: timori e mare mosso - Una «flottiglia della libertà» composta da una decina di navi umanitarie, con a bordo circa 60 persone, è salpata ieri sera dal porto di Catania ... Riporta msn.com
Freedom Flotilla Italia partirà da Otranto diretta a Gaza: fino a 9 navi per gli aiuti umanitari - Incontri e crowfunding per finanziare la missione. Come scrive bari.repubblica.it