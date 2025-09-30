Freedom Flotilla l’ultima nave in partenza da Otranto | Trasportiamo umanità

OTRANTO – L’augurio gridato a voce alta è di “buon vento” come nello spirito di chi affronta il mare: salpa da Otranto l’equipaggio della nave Conscience della Freedom Flotilla Italia, l’ultima delle tre imbarcazioni ospitate nel porto idruntino (le altre due sono partite nei giorni scorsi), per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

