Free to Shine | la libertà di brillare! Grazie a Braun

A lla Milano Beauty Week, Braun e iO Donna hanno dato vita a Free to Shine, un evento che ha trasformato l’epilazione in un manifesto di libertà personale. Non un obbligo estetico, ma un gesto che ciascuna donna può vivere come desidera, scegliendo se e come prendersi cura di sé. In un mondo che spesso impone standard uniformi, la depilazione diventa occasione di discussione e consapevolezza: non più adeguarsi, ma affermare la propria autenticità, bellezza interiore e unicità. Brillare trovando il modo per farlo liberamente: che ci si voglia depilare oppure no. Una giornata di esperienze. La mattina del primo giorno della Milano Beauty Week 2025 si è aperta con una masterclass di Yoga Body Mind Flow guidata da Denise Dellagiacoma, yoghista da 15 anni. 🔗 Leggi su Iodonna.it

