Freddo russo in Toscana quanto durerà? Crollano le temperature allerta venti di grecale
Firenze, 30 settembre 2025 – In Toscana, come in tutta la Penisola, è arrivato il primo freddo, ma quanto durerà? In queste ore si è registrato un deciso abbassamento delle temperature ma il giorno da segnare sul calendario è senza dubbio giovedì 2 ottobre. il tracollo termico sarà generalizzato. Allerta per vento. Previsioni meteo Toscana. Il tracollo è dovuto a un vortice freddo che si formerà sul bacino del Mediterraneo e porterà locali condizioni di maltempo. Canale meteo toscana Ottobre inizia dunque con un rilevante crollo termico e con aria fredda in arrivo dalla Russia. Il meteorologo Lorenzo Tedici conferma grandi movimenti meteo all'orizzonte: “Si prevede un inizio quasi invernale del nuovo mese, con minime fino a 5-6 gradi in pianura, qualche fiocco di neve sugli Appennini oltre i 1400 metri e venti gelidi dai quadranti settentrionali”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: freddo - russo
Previsioni meteo, breve tregua dal maltempo. Poi arriva un precoce freddo russo
Previsioni meteo, ottobre inizia con un crollo termico: arriva il freddo russo
Ottobre inizia con un crollo termico, arriva il freddo russo: ecco dove
Ottobre inizia con un crollo termico, arriva il freddo russo: ecco dove | http://Palermomania.it - X Vai su X
Meteo, dopo una breve tregua arriva il freddo russo: crollo delle temperature, temporali e grandinate. Allerta ciclone al Sud - facebook.com Vai su Facebook
E’ arrivato l’autunno in Toscana. Meteo instabile, poi l’impulso freddo dalla Russia. Ma dal 5 si cambia ancora? - Ma le temperature sono destinate a calare di diversi gradi al di sotto delle medie del periodo ... Da lanazione.it