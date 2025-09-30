Freddo russo in Toscana quanto durerà? Crollano le temperature allerta venti di grecale

Firenze, 30 settembre 2025 – In Toscana, come in tutta la Penisola, è arrivato il primo freddo, ma quanto durerà? In queste ore si è registrato un deciso abbassamento delle temperature ma il giorno da segnare sul calendario è senza dubbio giovedì 2 ottobre. il tracollo termico sarà generalizzato. Allerta per vento. Previsioni meteo Toscana. Il tracollo è dovuto a un vortice freddo che si formerà sul bacino del Mediterraneo e porterà locali condizioni di maltempo. Canale meteo toscana Ottobre inizia dunque con un rilevante crollo termico e con aria fredda in arrivo dalla Russia. Il meteorologo Lorenzo Tedici conferma grandi movimenti meteo all'orizzonte: “Si prevede un inizio quasi invernale del nuovo mese, con minime fino a 5-6 gradi in pianura, qualche fiocco di neve sugli Appennini oltre i 1400 metri e venti gelidi dai quadranti settentrionali”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

