Freddo in Toscana | allerta gialla per vento forte mercoledì primo ottobre

Firenzepost.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ottobre inizia all'insegna del freddo: secondo le previsioni meteo è atteso in Toscana un brusco cambio di circolazione da domani, mercoledì 1 ottobre 2025, con temperature in sensibile diminuzione su valori inferiori alle medie del periodo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

freddo in toscana allerta gialla per vento forte mercoled236 primo ottobre

© Firenzepost.it - Freddo in Toscana: allerta gialla per vento forte mercoledì primo ottobre

In questa notizia si parla di: freddo - toscana

E’ arrivato l’autunno in Toscana. Meteo instabile, poi l’impulso freddo dalla Russia. Ma dal 5 si cambia ancora?

Freddo russo in Toscana, quanto durerà? Crollano le temperature, allerta venti di grecale

freddo toscana allerta giallaFreddo russo in Toscana, quanto durerà? Crollano le temperature, allerta venti di grecale - In queste ore si è registrato un deciso abbassamento delle temperature ma il giorno da segnare sul calendario è senza dubbio giovedì  2 ottobre, ecco perché ... Come scrive lanazione.it

freddo toscana allerta giallaAncora maltempo in Toscana, allerta gialla prolungata fino a mercoledì 24 settembre - Attese piogge soprattutto sulla costa e nella parte centromeridionale della Regione. Da lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Freddo Toscana Allerta Gialla