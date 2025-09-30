Freddo in arrivo sull’Italia ottobre ‘russo’ con temperature giù fino a 5-6 gradi

Il freddo è in arrivo sull’Italia. Correnti provenienti dalla Russia abbasseranno le temperature, con un inizio di ottobre con clima invernale, in particolare nel fine settimana, su tutta la Penisola. Il calo termico interessa già dalla notte di martedì e mercoledì la fascia orientale, con pioggia su Nordest e Marche. Se mercoledì è attesa un tregua da giovedì, sebbene in un clima con ancora margini di incertezza, al Centrosud la colonnina di mercurio scenderà, coinvolgendo poi da venerdì anche il Nord. Calo termico con venti sferzanti. Il termometro arriverà a toccare anche i 5-6 gradi, in particolare al mattino, specialmente su Marche, Abruzzo e Molise. 🔗 Leggi su Lapresse.it

