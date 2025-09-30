Freddo in arrivo ecco quando si può accendere il riscaldamento | le date per ogni zona climatica

L'autunno inizia a farsi sentire, e con le temperature in rapida diminuzione, stando a quanto previsto dai meteorologi, a breve si parlerà anche di avviare gli impianti di riscaldamento. C'è comunque da tener presente un aspetto in particolare: non tutti gli italiani potranno accendere i termosifoni nello stesso momento, e questo per effetto dell'applicazione del regolamento previsto nel decreto del presidente della Repubblica n. 74 del 16 aprile 2013. Il Dpr si occupa proprio di regolamentare l'accensione e lo spegnimento degli impianti di riscaldamento in tutto lo Stivale a seconda della zona climatica in cui si vive, ponendosi l'obiettivo di limitare i consumi energetici. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Freddo in arrivo, ecco quando si può accendere il riscaldamento: le date per ogni zona climatica

