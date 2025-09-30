Freddo fuori stagione in arrivo | torna la neve sulle montagne

Chietitoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una veloce ondata di freddo tardo autunnale da mercoledì porterà un brusco cambiamento con un sensibile calo termico. L’attuale fase stabile e soleggiata sta infatti per lasciare il posto a un netto cambiamento del tempo.Secondo le previsioni di Francesco Nucera di 3bmeteo.com "mercoledì un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: freddo - fuori

Freddo fuori stagione in arrivo. A Napoli temperature in picchiata

Freddo fuori stagione in arrivo, neve in montagna

3BMeteo: “Freddo fuori stagione in arrivo, neve in montagna”

freddo fuori stagione arrivoFreddo fuori stagione in arrivo: brusco calo termico e prime nevicate in montagna - Una veloce ondata di aria fredda tardo autunnale interesserà l’Italia già da mercoledì, con temperature sotto la media e fenomeni instabili soprattutto al Centro- Lo riporta laprovinciacr.it

Clima impazzito, ondata di freddo in arrivo: ecco cosa succederà nei prossimi giorni - Un’ondata di freddo fuori stagione è pronta a investire l’Italia, portando con sé un brusco calo delle temperature e nevicate precoci in montagna. Segnala giornalelavoce.it

Cerca Video su questo argomento: Freddo Fuori Stagione Arrivo