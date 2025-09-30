Freddo fuori stagione in arrivo temperature in calo nel novarese e Vco

Novaratoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sarà un inizio di ottobre caratterizzato da freddo fuori stagione.Da domani, infatti, e per i prossimi giorni tra novarese e Vco è atteso un calo delle temperature, con le minime che potranno arrivare a sfiorare i 5 gradi.Secondo le previsioni del meteorologo di 3B Meteo Davide Sironi, infatti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: freddo - fuori

Freddo fuori stagione in arrivo. A Napoli temperature in picchiata

Freddo fuori stagione in arrivo, neve in montagna

3BMeteo: “Freddo fuori stagione in arrivo, neve in montagna”

freddo fuori stagione arrivoMeteo | “Freddo fuori stagione in arrivo, neve in montagna” - “Una veloce ondata di freddo tardo autunnale è in procinto di portare un brusco cambiamento con un sensibile calo termico”. Secondo modenatoday.it

freddo fuori stagione arrivoFreddo fuori stagione in arrivo: torna la neve sulle montagne - Una veloce ondata di freddo tardo autunnale è in procinto di portare un brusco cambiamento con un sensibile calo termico. Lo riporta chietitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Freddo Fuori Stagione Arrivo