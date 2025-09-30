Freddo fuori stagione in arrivo A Napoli temperature in picchiata

“L’attuale fase stabile e soleggiata sta per lasciare il posto a un netto cambiamento del tempo: una massa d’aria fredda di origine continentale darà vita a un’ondata di freddo di stampo tardo autunnale da mercoledì”. Lo comunica in una nota il meteorologo di 3bmeteo.com Francesco Nucera.L’alta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

