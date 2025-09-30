Frecce Tricolori a Milano | visibili anche nei comuni a nord da Bollate a Paderno Dugnano
Mercoledì 1° ottobre lo spettacolo delle Frecce Tricolori arriverà su Milano con un sorvolo attesissimo: tra le 12.45 e le 13.15, la Pattuglia acrobatica nazionale solcherà il cielo del capoluogo lombardo con il passaggio clou sopra il Duomo, visibile anche nei comuni a nord di Milano grazie alla traiettoria degli aerei. Frecce Tricolori sul Duomo . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Frecce Tricolori a Milano: sorvolo tra le 12.45 e le 13.15, visibili anche nei comuni a nord, da Bollate a Paderno Dugnano - Mercoledì 1° ottobre lo spettacolo delle Frecce Tricolori arriverà su Milano con un sorvolo attesissimo: tra le 12. Si legge su ilnotiziario.net
