Fratelli russo rivelano nuova foto misteriosa dal set di avengers doomsday

Jumptheshark.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

anticipazioni sui film degli avengers: focus su Avengers: Doomsday. In vista dell’attesa uscita di Avengers: Doomsday, si susseguono indiscrezioni e anticipazioni che alimentano l’interesse dei fan. Le immagini diffuse dai registi, i fratelli Russo, hanno generato curiosità riguardo a possibili indizi nascosti nelle foto del dietro le quinte. Tra queste, spicca una presunta scritta “ENDGAME” e un dettaglio che potrebbe richiamare il titolo del nuovo capitolo. analisi delle immagini teaser e ipotesi sul significato. Le immagini condivise mostrano alcune location chiave della produzione, con elementi che potrebbero suggerire collegamenti con eventi passati o future svolte narrative. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

fratelli russo rivelano nuova“Guardate attentamente…”: i fratelli Russo condividono una nuova foto criptica dal set di AVENGERS: DOOMSDAY - In vista dell'uscita di Avengers: Doomsday, i fratelli Russo hanno condiviso una foto criptica dal set del film. Si legge su cinefilos.it

