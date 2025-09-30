Fratelli Russo replicano stunt di Endgame con nuove foto dal set di Avengers | Doomsday

Jumptheshark.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le produzioni cinematografiche legate all’universo Marvel continuano a suscitare grande interesse tra gli appassionati, specialmente in vista dell’atteso film Avengers: Doomsday. I fratelli Russo, registi e produttori della saga, alimentano il fermento condividendo nuove immagini dal set che invitano i fan ad analizzare attentamente ogni dettaglio. La strategia di teaser visivi si è già rivelata efficace in passato, come accaduto nel 2018 durante la promozione di Avengers: Infinity War, quando un’immagine in bianco e nero portò alla scoperta del titolo Endgame. l’anticipazione di Avengers: Doomsday attraverso le immagini dal set. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

fratelli russo replicano stunt di endgame con nuove foto dal set di avengers doomsday

© Jumptheshark.it - Fratelli Russo replicano stunt di Endgame con nuove foto dal set di Avengers: Doomsday

In questa notizia si parla di: fratelli - russo

I Fantastici Quattro: Gli Inizi, la scena post-credits è stata diretta dai fratelli Russo

Fantastici quattro: la scena post-credits vista dai fratelli russo

I Fantastici Quattro: Gli Inizi – Il regista rivelata la collaborazione con i fratelli Russo!

fratelli russo replicano stuntI fratelli Russo ripetono lo stunt di Endgame mentre una nuova foto dal set di Avengers: Doomsday infiamma Internet - I fratelli Russo replicano lo stunt di Endgame e una nuova foto dal set di Avengers: Doomsday scatena entusiasmo tra i fan Marvel. Si legge su cinefilos.it

Cerca Video su questo argomento: Fratelli Russo Replicano Stunt