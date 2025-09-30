Fratelli Russo replicano stunt di Endgame con nuove foto dal set di Avengers | Doomsday

Le produzioni cinematografiche legate all’universo Marvel continuano a suscitare grande interesse tra gli appassionati, specialmente in vista dell’atteso film Avengers: Doomsday. I fratelli Russo, registi e produttori della saga, alimentano il fermento condividendo nuove immagini dal set che invitano i fan ad analizzare attentamente ogni dettaglio. La strategia di teaser visivi si è già rivelata efficace in passato, come accaduto nel 2018 durante la promozione di Avengers: Infinity War, quando un’immagine in bianco e nero portò alla scoperta del titolo Endgame. l’anticipazione di Avengers: Doomsday attraverso le immagini dal set. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

