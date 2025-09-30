Nuovo sondaggio, nuove dinamiche politiche da scoprire in questa settimana di tornate elettorali regionali. L’ultimo sondaggio realizzato da Swg e pubblicato dal Tg La7 di Enrico Mentana ci offre una fotografia nitida dell’attuale situazione politica. Da un lato analizza l’andamento dei partiti rispetto alla settimana precedente e dall’altro, invece, registra la fiducia degli elettori. I risultati sono pochi ma netti. Fratelli d’Italia mantiene il consenso creato in questi anni e lo incrementa volando oltre il 30% delle preferenze totali. A differenza delle ultime rilevazioni cresce il Partito democratico che, però, rimane ancora molto indietro rispetto al primo partito italiano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fratelli d'Italia cresce ancora e sfonda il 30%: ecco chi sale e chi scende