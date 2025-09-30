Fratelli d' Italia | Allungare la scuola d' estate? Controproducente anche il consiglio provinciale vota contro
“Il Consiglio Provinciale di Forlì Cesena si è espresso all’unanimità criticando la proposta della Regione di modificare il calendario scolastico già per il prossimo anno, seguendo l'orientamento che Fratelli d'Italia aveva espresso in precedenza. La Regione ripensi dunque a questa misura. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
In questa notizia si parla di: fratelli - italia
L’addio a Fratelli d’Italia di Elisabetta Fedegari dopo le molestie sessuali: “Da un partito che difende certi valori mi sarei aspettata altro”
Castiglion Fiorentino, Stefania Franceschini entra in Fratelli d’Italia
Fratelli d'Italia, "Conte guarda e impara". Come stroncano l'ex premier
Avete condotto una campagna elettorale con il solo intento di colpire il Governo Meloni: vi è andata male, di nuovo. Ha vinto il buongoverno di Fratelli d’Italia e del centrodestra. - X Vai su X
Inaugurata questa sera la sede di Fratelli d'Italia di Castelfranco Veneto! Il grande lavoro di radicamento portato avanti da Claudio Borgia come presidente provinciale continua con l’entusiasmo di tutti i suoi militanti! Ancora una volta sono venuta a ringraziare - facebook.com Vai su Facebook
Verso le regionali: i big di Fratelli d’Italia in Maremma per sostenere Alessandro Tomasi - Tommaso Foti, Nicola Procaccini e Giovanni Donzelli, di Fratelli d'Italia, a Grosseto per le elezioni regionali ... grossetonotizie.com scrive
Sondaggi politici: Fratelli d’Italia stabile al 29,7%, Pd in calo, M5S in ripresa. Lega supera Forza Italia - Sondaggi Termometro Politico: Fratelli d’Italia primo al 29,7%, Pd cala al 21,9%, M5S in crescita. Da blitzquotidiano.it