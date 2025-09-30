Fratelli di Calabria orgoglio Meloni | Il Sud è una locomotiva l’Italia sta percorrendo una strada nuova

La strada giusta è anche “una strada nuova”, dice Giorgia Meloni, che sembra fare il verso a Claudio Baglioni quando cantava “Strada facendo” e incassava sorrisi e speranze proponendo l’idea di andare avanti, alla ricerca di nuovi stimoli. I n effetti, in Calabria, è tempo di primi bilanci, dopo tre anni di governo, e di grandi progetti per chiudere la legislatura in bellezza, magari per ricominciare ancora. Ma l’inizio della Meloni, in vista del voto di domenica, è anche per l’indimenticata Jole Santell i: “Siete una piazza meravigliosa! E’ molto molto molto importante per me, è molto importante per noi, è molto importante, l’ho detto tante volte, quando si può ogni tanto tornare in mezzo alla gente a raccogliere un entusiasmo che ci serve per continuare a fare il lavoro che stiamo facendo. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

