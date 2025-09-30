Omofobia e sessismo in diretta TV, il caso del siparietto con i commenti dell’ospite e l’imbarazzo della giornalista Marco Landucci, vice allenatore del Milan, è stato protagonista di un episodio piuttosto discusso durante la diretta di Mediaset dopo la vittoria dei rossoneri contro il Lecce in Coppa Italia. Massimiliano Allegri era squalificato, e Landucci si è presentato in studio per commentare la partita. La conduttrice Monica Bertini lo ha accolto con professionalità, introducendo la diretta con toni sportivi, ma la conversazione ha presto preso una piega personale e controversa. Landucci ha iniziato a fare riferimenti al gentil sesso, rivolgendo complimenti diretti alla conduttrice. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

© Ilfogliettone.it - “Frasi omofobe inaccettabili”: bufera in DIRETTA TV a Mediaset I Accuse gravissime: “Sospendete la trasmissione”