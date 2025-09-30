E’ in arrivo il trailer ufficiale di Frankenstein, il nuovo film ispirato al celebre mostro diretto da Guillermo Del Toro. Osannato dalla critica, la quale ha fornito un 80% positivo su Rotten Tomatoes, il nuovo visionario film di Del Toro viene visto come “ un trionfo visivo, un inno alla complessità dell’esistenza che invita a riflettere sul prezzo della creazione e sul desiderio universale di appartenenza, rendendolo imperdibile per gli amanti del cinema che fonde terrore e tenerezza “. Il trailer ufficiale sarà rilasciato nella giornata di domani, ma nell’attesa Netflix ha svelato il nuovo poster. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

© Universalmovies.it - Frankenstein | In arrivo il trailer del film di Guillermo Del Toro