Frankenstein | In arrivo il trailer del film di Guillermo Del Toro

30 set 2025

E’ in arrivo il trailer ufficiale di Frankenstein, il nuovo film ispirato al celebre mostro diretto da Guillermo Del Toro. Osannato dalla critica, la quale ha fornito un 80% positivo su Rotten Tomatoes, il nuovo visionario film di Del Toro viene visto come “ un trionfo visivo, un inno alla complessità dell’esistenza che invita a riflettere sul prezzo della creazione e sul desiderio universale di appartenenza, rendendolo imperdibile per gli amanti del cinema che fonde terrore e tenerezza “. Il trailer ufficiale sarà rilasciato nella giornata di domani, ma nell’attesa Netflix ha svelato il nuovo poster. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

