Frane e allagamenti sul Lago di Como | Non è più tempo di scaricare la colpa solo sul maltempo dopo i disastri

Le immagini delle frane e dei fiumi di fango che in questi giorni hanno devastato il territorio lariano sono ancora impresse negli occhi di tutti: strade interrotte, edifici danneggiati, auto trascinate via, paura e disagi per migliaia di cittadini. Mentre proseguono senza sosta gli interventi di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Frane e allagamenti sul Lago di Como: "Non è più tempo di scaricare la colpa solo sul maltempo dopo i disastri" - La richiesta di Legambiente: "Fermare la cementificazione selvaggia e avviare una vera prevenzione" Le immagini delle frane e dei fiumi di fango che in questi giorni hanno devastato il territorio lari ... Da quicomo.it

