Francia invia squadre anti-drone in Danimarca
La Francia invia a Copenaghen un distaccamento militare composto da 35 uomini, un elicottero Fennec e risorse speciali anti-drone. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Trump autorizza Kiev per attacchi a lungo raggio. La Francia invia in Danimarca squadre anti drone
La Francia invia a Copenaghen un distaccamento militare composto da 35 uomini, un elicottero Fennec e risorse speciali anti-drone
