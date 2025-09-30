Francia denuncia per falso contro il neopremier Lecornu

Imolaoggi.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il premier francese avrebbe fatto credere di avere conseguito un master di Diritto pubblico senza aver mai superato il secondo anno del corso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

francia denuncia per falso contro il neopremier lecornu

© Imolaoggi.it - Francia, denuncia per falso contro il neopremier Lecornu

In questa notizia si parla di: francia - denuncia

La denuncia di Glucksmann in Francia

Francia, denuncia per falso contro il neopremier Lecornu: "Non ha il master come sostiene"

Francia, denuncia per falso contro il neopremier Lecornu: "Non ha il master come sostiene" - Appena nominato e non ancora ufficialmente insediato, ma già nella bufera, alla vigilia del varo dell'esecutivo. Secondo msn.com

francia denuncia falso controFrancia, denuncia per falso il premier Lecornu: "Non ha conseguito Master come dice" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Francia, denuncia per falso il premier Lecornu: 'Non ha conseguito Master come dice' ... tg24.sky.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Francia Denuncia Falso Contro