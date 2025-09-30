Francia denuncia per falso contro il neopremier Lecornu | Non ha il master come sostiene

Appena incaricato ma già nell'occhio del ciclone: il tribunale dei ministri lo accusa ma il futuro capo del governo si difende: "Titolo acquisito prima della riforma universitaria". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

La denuncia di Glucksmann in Francia

francia denuncia falso controFrancia, denuncia per falso il premier Lecornu: "Non ha conseguito Master come dice" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Francia, denuncia per falso il premier Lecornu: 'Non ha conseguito Master come dice' ... Scrive tg24.sky.it

Francia, Lecornu denunciato per falso: “Non ha il Master come dice”. E lui replica: “Tutte bugie” - Il premier francese Sébastien Lecornu è stato denunciato per aver detto di aver conseguito un Master senza aver superato il secondo anno di corso (come aveva scoperto Mediapart). msn.com scrive

