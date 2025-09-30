Secondo l’atto depositato, il primo ministro francese avrebbe millantato un titolo accademico mai conseguito. “Non ha il master che sostiene”, recita l’accusa. In particolare, Lecornu avrebbe fatto credere di aver conseguito un master in Diritto pubblico senza aver mai completato il secondo anno di. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Francia, denuncia del Tribunale dei Ministri contro Lecornu: “Non ha master in Diritto pubblico”, lui nega: “Ottenuto prima di riforma universitaria”