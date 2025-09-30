Le sequenze cinematografiche rappresentano una componente imprescindibile dell’industria di Hollywood, spesso alimentate dalla volontà di prolungare il successo di franchise consolidati. Molte serie continuano a sfornare nuovi capitoli anche quando l’interesse del pubblico diminuisce, con risultati spesso deludenti. Il cinema si presta particolarmente alle sequenze grazie alla sua natura visiva e narrativa, e la prospettiva di incrementare i profitti attraverso ulteriori uscite costituisce un incentivo potente per le case di produzione. le franchise più longeve e le sorprese meno note. Alcuni grandi marchi come Star Wars sono riusciti a mantenere un forte appeal per oltre quarant’anni, dimostrando che un investimento continuo può portare a successi commerciali costanti. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Franchigie di film con più sequel di quanto pensassi