Franchigie di film con più sequel di quanto pensassi
Le sequenze cinematografiche rappresentano una componente imprescindibile dell'industria di Hollywood, spesso alimentate dalla volontà di prolungare il successo di franchise consolidati. Molte serie continuano a sfornare nuovi capitoli anche quando l'interesse del pubblico diminuisce, con risultati spesso deludenti. Il cinema si presta particolarmente alle sequenze grazie alla sua natura visiva e narrativa, e la prospettiva di incrementare i profitti attraverso ulteriori uscite costituisce un incentivo potente per le case di produzione. le franchise più longeve e le sorprese meno note. Alcuni grandi marchi come Star Wars sono riusciti a mantenere un forte appeal per oltre quarant'anni, dimostrando che un investimento continuo può portare a successi commerciali costanti.