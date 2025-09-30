Francesco Pio Maimone è un martire di Napoli lacrime alla cerimonia della targa per il 18enne ucciso a Mergellina

Fanpage.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Comune di Napoli ha voluto apporre una targa marmorea al Molo Luise di Mergellina, per ricordare Francesco Pio Maimone, il 18enne aspirante pizzaiolo ucciso da un proiettile vagante il 20 marzo 2023 agli chalet di Mergellina. Il papà Antonio: "Ragazzi, lasciate le armi e scegliete la vita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: francesco - maimone

Francesco Pio Maimone ucciso da un baby boss due anni fa, Pianura lo ricorda con un torneo di calcio

Mergellina, una targa in memoria di Francesco Pio Maimone

francesco pio maimone 232“Francesco Pio Maimone &#232; un martire di Napoli” lacrime alla cerimonia della targa per il 18enne ucciso a Mergellina - Il Comune di Napoli ha voluto apporre una targa marmorea al Molo Luise di Mergellina, per ricordare Francesco Pio Maimone, il 18enne aspirante pizzaiolo ... Segnala fanpage.it

francesco pio maimone 232Napoli, finalmente la targa per Francesco Pio Maimone! - Questa mattina, al Molo Luise di via Caracciolo, &#232; stata scoperta la targa commemorativa dedicata a Francesco Pio Maimone, il giovane ... Scrive napolivillage.com

Cerca Video su questo argomento: Francesco Pio Maimone 232