Francesco Pio Maimone è un martire di Napoli lacrime alla cerimonia della targa per il 18enne ucciso a Mergellina

Il Comune di Napoli ha voluto apporre una targa marmorea al Molo Luise di Mergellina, per ricordare Francesco Pio Maimone, il 18enne aspirante pizzaiolo ucciso da un proiettile vagante il 20 marzo 2023 agli chalet di Mergellina. Il papà Antonio: "Ragazzi, lasciate le armi e scegliete la vita". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Francesco Pio Maimone ucciso da un baby boss due anni fa, Pianura lo ricorda con un torneo di calcio
