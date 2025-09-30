Francesco Di Marco sarà Group Ceo di Italfarmaco dal 2026
Italfarmaco, azienda attiva da oltre 80 anni nel settore della salute, annuncia la nomina di Francesco Di Marco come Group Ceo a partire dal 1° gennaio 2026. L’ingresso ufficiale in azienda è previsto per il 1° ottobre 2025, avviando così una fase di transizione verso la nuova governance. Il manager italiano vanta un’esperienza di oltre 25 anni in primarie aziende del settore farmaceutico. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Francesco De Marco, direttore generale di Tyche Bank - Il 14 maggio 2025, il consiglio di amministrazione di Tyche Bank, istituto bancario con sedi a Bologna, Milano e Messina, ha nominato Francesco De Marco come nuovo direttore generale dell’istituto. Secondo primaonline.it
