Francesca Michielin | EP Anime prima del live all’Arena

Il nuovo EP “Anime” esce il 3 ottobre. Copia fisica e firmacopie esclusivo disponibili il 4 all’Arena di Verona per “Tutto in una notte – Live 2025”. Mancano pochissimi giorni allo speciale live all’Arena di Verona che vedrà Francesca Michielin protagonista il 4 ottobre e, per ingannare l’attesa, la cantautrice annuncia oggi la release di Anime, il nuovo EP fuori da venerdì 3 ottobre su tutte le piattaforme digitali per Columbia RecordsSony Music Italy. Anime arriva a compimento di un viaggio di rinascita e introspezione, un percorso cucito con cura sulle imperfezioni della vita quotidiana e sull’essenza dell’essere se stessi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Francesca Michielin: EP “Anime” prima del live all’Arena

In questa notizia si parla di: francesca - michielin

