Francesca Albanese | Il Piano Trump? Un insulto il genocidio non si fermerà
"Devono essere i palestinesi a decidere sul proprio futuro. Il “Piano Trump” non è una soluzione, ma un ulteriore insulto all’autodeterminazione palestinese: sostituirebbe un’occupazione con un’altra - da Israele agli Usa - estendendo forme di controllo esterno sulla vita del popolo palestinese. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Francesca Albanese: "Il piano di Trump per Gaza un insulto intollerabile. Il genocidio non si fermerà" - Per Francesca Albanese è un "insulto intollerabile, dopo tutto quello che è stato fatto ai palestinesi"
