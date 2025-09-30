Francesca Albanese | Il Piano Trump? Un insulto il genocidio non si fermerà

Parmatoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Devono essere i palestinesi a decidere sul proprio futuro. Il “Piano Trump” non è una soluzione, ma un ulteriore insulto all’autodeterminazione palestinese: sostituirebbe un’occupazione con un’altra - da Israele agli Usa - estendendo forme di controllo esterno sulla vita del popolo palestinese. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: francesca - albanese

Israele-Hamas, Rubio contro Francesca Albanese: “Sanzioni sulla relatrice Onu”

Francesca Albanese: “Italia, Francia e Grecia dovevano fermare Netanyahu mentre volava negli Usa”

Il governo israeliano sta comprando annunci su Google per screditare Francesca Albanese: l’indagine di Fanpage.it

francesca albanese piano trumpFrancesca Albanese: “Il piano di Trump per Gaza un insulto intollerabile. Il genocidio non si fermerà” - Per Francesca Albanese è un “insulto intollerabile, dopo tutto quello che è stato fatto ai palestinesi” ... dire.it scrive

francesca albanese piano trumpTrump: "Pieno appoggio a Israele per l'annientamento di Hamas se respingono il piano" - Ettore Canton azzannato a una gamba da un lupo mentre difende una pecora del gregge: richiesto l'abbattimento dell'animale Molinari censurato per le frasi su Francesca Albanese, il suo avvocato: ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Francesca Albanese Piano Trump