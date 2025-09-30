Francesca Albanese | Il Piano Trump? Un insulto all' autoderminazione sostituirebbe un' occupazione con un' altra

Oggi i gruppi di maggioranza in Regione PD, Avs, Civici con de Pascale e M5s si sono confrontati in videoconferenza con Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, per ribadire una posizione netta sul genocidio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

francesca albanese piano trumpAssemblea Legislativa Regione: la maggioranza incontra la Relatrice ONU Francesca Albanese - Oggi i gruppi di maggioranza PD, Avs, Civici con de Pascale e M5s si sono confrontati in videoconferenza con Francesca Albanese, Relatrice speciale delle ... Scrive chiamamicitta.it

francesca albanese piano trumpFrancesca Albanese: “Il piano di Trump per Gaza un insulto intollerabile. Il genocidio non si fermerà” - Per Francesca Albanese è un “insulto intollerabile, dopo tutto quello che è stato fatto ai palestinesi” ... Riporta dire.it

