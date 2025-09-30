Francesca Albanese | Il Piano Trump? Un insulto all' autoderminazione sostituirebbe un' occupazione con un' altra
Oggi i gruppi di maggioranza in Regione PD, Avs, Civici con de Pascale e M5s si sono confrontati in videoconferenza con Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei territori palestinesi occupati, per ribadire una posizione netta sul genocidio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Israele-Hamas, Rubio contro Francesca Albanese: “Sanzioni sulla relatrice Onu”
Francesca Albanese: “Italia, Francia e Grecia dovevano fermare Netanyahu mentre volava negli Usa”
Il governo israeliano sta comprando annunci su Google per screditare Francesca Albanese: l’indagine di Fanpage.it
Il sindaco di Reggio Emilia (pd) chiede la liberazione ostaggi come condizione per fermare la guerra. Francesca Albanese lo umilia: “La perdono ma mi deve promettere che questa cosa non la dice più”. Il pd nazionale che fa, lo difende o lo disconosce? - X Vai su X
È stato un incontro speciale ed emozionante quello di ieri con Francesca Albanese e Siamo orgogliosi di aver accolto a Reggio Emilia la Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui Territori Palestinesi occupati. Con la sua competenza e umanità ci ha aiutato a - facebook.com Vai su Facebook
Assemblea Legislativa Regione: la maggioranza incontra la Relatrice ONU Francesca Albanese - Oggi i gruppi di maggioranza PD, Avs, Civici con de Pascale e M5s si sono confrontati in videoconferenza con Francesca Albanese, Relatrice speciale delle ... Scrive chiamamicitta.it
Francesca Albanese: “Il piano di Trump per Gaza un insulto intollerabile. Il genocidio non si fermerà” - Per Francesca Albanese è un “insulto intollerabile, dopo tutto quello che è stato fatto ai palestinesi” ... Riporta dire.it