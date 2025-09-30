Fragagnano Regionali | Pieno sostegno alla candidatura del sindaco Fischetti 

Tarantini Time Quotidiano Dopo l’annuncio ufficiale della discesa in campo del sindaco di Fragagnano, Giuseppe Fischetti, alle prossime elezioni regionali nella lista Decaro Presidente, l’Amministrazione Comunale fa quadrato attorno al primo cittadino ed esprime il pieno e convinto sostegno alla candidatura. “La scelta del sindaco Fischetti rappresenta una grande opportunità di crescita per Fragagnano e per l’intero territorio: un percorso che unisce esperienza amministrativa, visione politica e impegno costante a favore della collettività. Siamo pronti ad accompagnarlo con convinzione in questa nuova sfida, certi che la sua candidatura possa garantire al nostro territorio maggiore attenzione, investimenti e prospettive concrete di sviluppo”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

