Due milioni erano e due milioni rimangono. Perché è fallita ieri mattina in tribunale la mediazione tra la Fox Petroli rappresentata dall’avvocato Aldo Valentini ed il gruppo Everyone guidato da Roberto Malini e Lisetta Sperindei. La materia del contendere riguarda l’impianto-deposito di carburanti della Torraccia, parte del quale dovrebbe essere riconverito in deposito di gas liquido. Malini e Sperindei sono i due destinari della richiesta di danni da parte della grande società che da oltre 70 anni è titolare del deposito costiero che è a due passi dalla Vitrifrigo Arena. L’udienza di ieri mattina era finalizzata ad una mediazione tra le parti e ad affiancre Malini e Sperindei c’era l’avvocato Pia Perricci. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fox-Everyone, mediazione fallita. Resta la richiesta dei due milioni