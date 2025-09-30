Fotografa la scheda denunciato
Dopo essere andato al seggio di Porto Recanati per votare, ha pubblicato sul suo profilo Facebook la foto della sua scheda elettorale, dove aveva anche indicato la preferenza appena espressa. Per questo motivo, un portorecanatese di 55 anni è stato denunciato dai carabinieri della caserma locale. L’episodio è avvenuto domenica mattina, quando il portorecanatese si è recato al seggio 4 situato nella scuola materna Rodari in via Ancona. Però, senza che nessuno se ne accorgesse, è entrato dentro la cabina con il cellulare e lì ha scattato una foto della sua scheda elettorale. Tuttavia, qualche minuto dopo, ha condiviso sul proprio profilo Facebook la foto del suo voto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Porto Recanati, fotografa la scheda (votata) nel seggio e la posta su Facebook: 55enne nei guai
