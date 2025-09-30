Forza Italia-Medio Calore | Mottola Zampetti e Campana presenti alla tre giorni di Telese Terme
A Telese Terme tre giorni di confronto e progettazione con Forza Italia: entusiasmo, nuovi accordi e prospettive per il territorio del Medio Calore e San Giorgio del Sannio. Telese Terme ha ospitato, per tre intense giornate, un appuntamento di grande rilievo politico che ha visto protagonista Forza Italia con la sua classe dirigente, amministratori locali, militanti e simpatizzanti. L’evento, che ha raccolto una partecipazione numerosa e qualificata, si è confermato come un momento di ascolto, confronto e progettazione sulle sfide che attendono il territorio e l’Italia intera. “ Ho avuto l’onore di partecipare a questa importante tre giorni insieme all’assessore comunale di San Giorgio del Sannio, Giacomo Zampetti, e al segretario cittadino di Forza Italia di San Giorgio del Sannio, Gerardo Campana” ha dichiarato Gianmarco Mottola, vice coordinatore del Medio Calore. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
