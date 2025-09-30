Forti temporali e attenzione ai fiumi | scatta la nuova allerta meteo nel Ravennate

Dalla mezzanotte di oggi martedìì, alla mezzanotte di domani, mercoledì, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 99, gialla per criticità idraulica e idrogeologica e temporali. L’allerta è emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: forti - temporali

Temporali forti, allerta meteo arancione sulla costa e a sud della Toscana

Previsioni meteo, arriva la perturbazione atlantica: in settimana attesi forti temporali

Temporali e raffiche di vento, l’esperto: “Ecco perché sono così forti”

Meteo, vortice ciclonico dalla Russia: in arrivo temporali, venti forti e neve - facebook.com Vai su Facebook

#Meteo #Maltempo Forti temporali al Nord: allagamenti, qualche frana e vari disagi in provincia di Milano e Como. Sospesa la circolazione dei treni in provincia di Savona. Al momento l’allerta arancione della #ProtezioneCivile è in Liguria e parte della Lom - X Vai su X

Allerta gialla temporali, piene e frane in Romagna - Romagna e ARPAE hanno diramato un'Allerta GIALLA per piene dei fiumi e per frane e piene dei corsi minori nelle province di ... Riporta chiamamicitta.it

Forti temporali in Lombardia: nuova allerta meteo in un territorio già ferito. La mappa delle zone più a rischio - Neanche il tempo di fare la conta dei danni dopo il nubifragio di lunedì ed ecco in arrivo nuove intense precipitazioni sulla regione. Si legge su ilgiorno.it