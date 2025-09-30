Forte maltempo a Ibiza e Formentera | persone intrappolate nelle auto case evacuate

Lidentita.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Agencia Estatal de Meteorología ha alzato l’allerta per forti piogge a Ibiza e Formentera poco dopo le 12:00: persone intrappolate nelle auto e case evacuate nell’area colpita dal maltempo. Poco dopo, i residenti hanno ricevuto un messaggio ES Alert che li avvertiva di piogge torrenziali, chiedendo di evitare corsi d’acqua, torrenti, zone basse e . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

forte maltempo a ibiza e formentera persone intrappolate nelle auto case evacuate

© Lidentita.it - Forte maltempo a Ibiza e Formentera: persone intrappolate nelle auto, case evacuate

In questa notizia si parla di: forte - maltempo

Ancora maltempo: il forte vento fa cadere vari alberi nella zona di Bagni di Lucca

L’ex uragano Erin in rotta verso l’Europa. Italia contesa tra forte maltempo e caldo intenso

La forte ondata di maltempo è iniziata: chiusa la funivia ai Piani d'Erna

forte maltempo ibiza formenteraIl maltempo sferza la Spagna orientale, scuole chiuse e inondazioni. Allerta a Valencia - Per il maltempo, una sessantina di Comuni, incluso quello di Valencia, hanno sospeso oggi le lezioni nelle scuole. ansa.it scrive

Forte ondata di maltempo in arrivo con intensi temporali - L'Italia si prepara a fare i conti con un'intensa ondata di maltempo che, a partire da martedì 9, porterà piogge e temporali su buona parte della penisola con il rischio di fenomeni anche di forte ... Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Forte Maltempo Ibiza Formentera