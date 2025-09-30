Ex Foro Boario, sono iniziate ieri le operazioni di trasporto e montaggio del prefabbricato del nuovo palazzetto dello sport, cuore del futuro centro sportivo polifunzionale. Nella mattinata sono stati infatti posizionati in cantiere i mezzi d’opera necessari e, nelle prossime settimane, arriveranno i grandi elementi prefabbricati che comporranno la struttura, le pareti e la copertura. Nel giro di un mese sarà già possibile vedere la sagoma completa del nuovo edificio, che avrà un’impronta di circa 3.100 metri quadrati e dimensioni pari a 42,5 per 73 metri. Il lotto completo è di ben 13.700 metri quadrati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Foro Boario, il nuovo palasport prende piede