foro boario il nuovo palasport prende piede

30 set 2025

Ex Foro Boario, sono iniziate ieri le operazioni di trasporto e montaggio del prefabbricato del nuovo palazzetto dello sport, cuore del futuro centro sportivo polifunzionale. Nella mattinata sono stati infatti posizionati in cantiere i mezzi d’opera necessari e, nelle prossime settimane, arriveranno i grandi elementi prefabbricati che comporranno la struttura, le pareti e la copertura. Nel giro di un mese sarà già possibile vedere la sagoma completa del nuovo edificio, che avrà un’impronta di circa 3.100 metri quadrati e dimensioni pari a 42,5 per 73 metri. Il lotto completo è di ben 13.700 metri quadrati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

