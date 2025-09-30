Fornero sadica | La pensione non è dovuta

Laverita.info | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mentre le agenzie di rating premiano l’Italia, l’ex ministro del Lavoro torna a fare terrorismo pontificando sulla Finanziaria: «Punirà i giovani», dice lei che ha fabbricato esodati. E il suo amico Monti svela che anche la Bce è manovrata dalla politica. 🔗 Leggi su Laverita.info

Riforma pensioni 2025/ Elsa Fornero spiega il senso della sua legge (ultime notizie 11 agosto) - Intervenendo recentemente alla trasmissione “L’aria che tira” in onda su La7, Elsa Fornero ha raccontato di aver incontrato persone che le hanno confessato che se in una prima fase avevano odiato la ... Riporta ilsussidiario.net

Riforma pensioni 2026/ Si può parlare davvero di fine Fornero? La realtà - La riforma pensione 2026 potrebbe cancellare la Fornero, con evidenti difficoltà e possibilità in base alla propria posizione. ilsussidiario.net scrive

