formigine e castelfranco si sono sbloccate la pieve rinnova la fiducia a mister barbi

E’ stata una domenica speciale per Formigine e Castelfranco, che hanno tolto la casella zero dalla classifica. Qui Formigine. Col 2-1 sul Rolo il Formigine ha festeggiato il primo successo. "Avevamo già fatto buone gare – spiega mister Lorenzo Mezzetti – ma qualche disattenzione ci era costata la sconfitta con Pontenurese e Zola ad esempio. Adesso però siamo un po’ più quadrati anche grazie agli innesti di De Pietri Tonelli, Manfredini e Iattici e speriamo di avere un po’ di continuità, anche se domenica a Nibbiano sarà subito molto dura. Purtroppo gli infortuni ci hanno un po’ destabilizzato: Stanco ha saltato le ultime per la fascite plantare, poi abbiamo perso tutta la corsia mancina visto che Maletti si è lesionato il collaterale e lo rivedremo a fine ottobre, mentre Diallo si opera giovedì al menisco e starà fuori 2 mesi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

