formazioni ufficiali inter slavia praga le scelte di chivu e trpisovsky per la sfida di champions

Formazioni ufficiali Inter Slavia Praga, le scelte di Chivu e Trpisovsky per la seconda giornata del girone di Champions League. L' Inter torna in campo questa sera, dopo il successo per 2-0 contro il Cagliari, per affrontare lo Slavia Praga nella seconda giornata del girone di Champions League. Cristian Chivu ha scelto una formazione con diverse novità, cercando di mantenere alta l'intensità e la qualità del gioco per consolidare il buon inizio europeo della squadra. Yann Sommer torna tra i pali, riprendendo il suo posto da titolare dopo aver ceduto il posto a Martinez nelle ultime gare di campionato.

