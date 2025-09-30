Formazioni ufficiali Inter Slavia Praga le scelte di Chivu e Trpisovsky per la sfida di Champions
Formazioni ufficiali Inter Slavia Praga, le scelte di Chivu e Trpisovsky per la seconda giornata del girone di Champions League. L’ Inter torna in campo questa sera, dopo il successo per 2-0 contro il Cagliari, per affrontare lo Slavia Praga nella seconda giornata del girone di Champions League. Cristian Chivu ha scelto una formazione con diverse novità, cercando di mantenere alta l’intensità e la qualità del gioco per consolidare il buon inizio europeo della squadra. Yann Sommer torna tra i pali, riprendendo il suo posto da titolare dopo aver ceduto il posto a Martinez nelle ultime gare di campionato. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: formazioni - ufficiali
Brasile-Cile (Qualificazioni Mondiali Sudamerica, 05-09-2025 ore 02:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ancelotti già qualificato
Formazioni ufficiali Fluminense Chelsea: le scelte di Renato Gaucho e Maresca
Fluminense-Chelsea dove vederla oggi in TV e streaming: orario, formazioni ufficiali e canale TV
#KairatAlmaty-#RealMadrid, le formazioni ufficiali - X Vai su X
Le formazioni ufficiali di Milan-Napoli Le scelte di Allegri e Conte per il big match - facebook.com Vai su Facebook
Inter-Slavia Praga, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Seconda giornata di Champions: dopo la vittoria all'esordio contro l'Ajax, l'Inter ospita a San Siro lo Slavia Praga. sport.sky.it scrive
Formazioni UFFICIALI Inter-Slavia Praga: sorpresa Zielinski, la scelta su Sucic e Thuram - Tutto pronto per la 2^ giornata della Champions League 2025/2026: le ufficiali di Inter- Scrive fantamaster.it