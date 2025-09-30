Formazione sempre più efficace con il laboratorio di AutAcademy Qui i ragazzi imparano sul campo
AutAcademy diventa un enorme laboratorio di autonomia. L’ente di formazione per ragazzi autistici ha ricevuto da Regione Lombardia l’accreditamento al servizio Sfa, rivolto specificamente all’autismo (su un apposito progetto AutAcademy di Simona Ravera, psicologa e psicoterapeuta). Nella sede di via Piave, come racconta il co-titolare Fabio Gadina, dopo un primo laboratorio di informatica, ceramica, catering e sala, è ormai pronto uno spazio di simulazione che forma i giovani autistici, creando attorno a loro l’ambiente che andranno a trovare sul luogo di lavoro: gli assistenti sociali del Comune indirizzeranno in via Piave le aziende che devono assumere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
