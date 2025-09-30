Formazione professionale via libera all' Ars al ddl | salvi 100 milioni di fondi Pnrr
Semaforo verde all'Ars al disegno di legge che incide sulla riforma della formazione professionale del 2019. I sì sono stati 32, gli astenuti 22. Un via libera arrivato in extremis grazie ad un patto di non belligeranza che ha portato le opposizioni a non bloccare il disegno di legge. In caso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Via libera in extremis all’Ars: salvati cento milioni di fondi Pnrr per la formazione - Un semaforo verde arrivato quasi sul filo di lana, che ha evitato alla Sicilia e all’Italia la perdita di cento milioni di euro di fondi del Pnrr. Segnala cataniaoggi.it
Via libera del Consiglio Regionale alla riforma sulla formazione professionale. L’assessora Desirè Manca: “Un altro passo in avanti per allineare l’offerta formativa ... - il disegno di legge 130 sull'adeguamento della normativa regionale del ... Si legge su regione.sardegna.it