Formazione confermata mentre Bellingham lasciava in panchina

2025-09-30 17:36:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il Real Madrid spera di rimbalzare dalla loro umiliazione del derby per mano dell’Atletico Madrid mentre affrontano Kairat in Champions League. Madrid è stato martellato 5-2 dai loro rivali della città sabato, un risultato che ha permesso al Barcellona di spostarsi in cima a Laliga. La star dell’Inghilterra Jude Bellingham è arrivata per forti critiche sulla scia di quella sconfitta, e non c’è posto per lui in XI di Xi di Xabi Alonso in Kazakistan. 101Greatgoals Ha la notizia completa della squadra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

