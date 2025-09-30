Forlì al Palafiera non c’è più la curva Basket protesta contro la società | ancora veleni dopo scontri e divieti
Forlì, 30 settembre 2025 –?????? Una situazione con pochi precedenti, anche nel resto d’Italia. La Forlì del basket non canta più a squarciagola, non sfotte più i tifosi avversari (cosa diversa, ovviamente, dall’affrontarli armati di spranghe), non sventola più bandiere. Il Palafiera – reduce da un restauro da 3,3 milioni di euro – domenica presentava un vuoto sul lato nord, quello della curva. I gruppi organizzati stanno così tenendo fede a quanto annunciato al termine della scorsa stagione: niente più tifo casalingo. Paradossalmente, sono andati a Cremona sabato 20 settembre – oltre 200 chilometri di distanza – ma non sostengono la squadra nella loro città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
