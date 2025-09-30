Foreste Casentinesi Luca Santini eletto nuovo presidente della Comunità del Parco
La Comunità del parco nazionale delle Foreste casentinesi, ovvero l’organo che riunisce tutti gli enti locali con competenza amministrativa nell'area protetta (undici Comuni, due Province, una Città metropolitana e due Regioni), ha eletto all’unanimità come nuovo presidente Luca Santini, sindaco. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
CavaRei alla scoperta del Parco delle Foreste Casentinesi grazie ai volontari
Oida Campus: 60 ragazzi e un percorso musicale nelle foreste casentinesi
Escursione tra i faggi secolari delle Foreste Casentinesi e cena sotto le stelle di Romiceto
Foreste Casentinesi, Santini ai saluti. La Romagna reclama la presidenza - Nominato nel giugno del 2013 ha già portato a termine due mandati e non può più essere eletto. Riporta lanazione.it
Premio Scudo a Luca Santini per la salvaguardia dell’ambiente - Luca Santini ha ricevuto il Premio Scudo per il suo impegno nella conservazione dell'habitat naturale del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, patrimonio mondiale Unesco. Secondo ilrestodelcarlino.it