Forbidden fruit 2 replica puntata del 30 settembre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – martedì 30 settembre  – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Yildiz litiga con Halit dopo che avanza delle critiche nei confronti degli amici di Erim. Il litigio la porterà a decidere di trasferirsi momentaneamente a Sapanca per cambiare aria. Kemal, non appena scopre il fatto, la raggiunge a Sapanca, ma per poco i due non vengono scoperti da Halit, il quale è andato lì per convincerla a tornare a Istanbul. Nel frattempo, Ender porta avanti il piano per fare luce sui segreti di Alihan. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

