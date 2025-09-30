Football Manager 26 In Promozione Con Uno Sconto Del 41%

La versione PC di Football Manager 26 è ora disponibile in promozione su Instant-Gaming, al seguente link, con uno sconto del 41%. Il nuovo capitolo del manageriale calcistico più popolare al mondo è molto atteso da tutti gli appassionati della serie. EA Sports FC 26. Acquista il nuovo capitolo del simulatore calcistico di EA Sports su Amazon al prezzo minimo garantito. 79.90€ Compra Ora! Effettuando il pre ordine di questa edizione su Instant-Gaming non avrete diritto anche l’ accesso anticipato a Football Manager 26 che abitualmente avviene con due settimane di anticipo rispetto alla release ufficiale. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it © Fifaultimateteam.it - Football Manager 26 In Promozione Con Uno Sconto Del 41%

